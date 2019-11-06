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2 ilde araç kundaklamaları kamerada!

06.11.2019 | 12:19

2 ilde kundaklanan araç kameralara böyle yansıdı. Bir kişi gece yarısı park halindeki tıra sessizce yaklaşıp ateşe verdi. Daha sonra olay yerinden kaçtı. Alev topuna dönen tırı söndürmek için sahibi ve çevredekiler müdahele etti. Olay yerine giden itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. O sırada tırın sahibi ve yakınları öfkesini itfaiye ekibinden çıkardı. Bir itfaiye eri saldırıya uğradı. Ekipler tırı kundaklayan zanlıyı kısa sürede yakaladı. Çıkarıldığı mahkemede alkollü olduğunu söyleyip tüm zararı karşılayacağını ifade etti, mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

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