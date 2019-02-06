20 bin TL değerindeki 5 köpeği çaldı, önce kameraya sonra polise yakalandı

Olay, 2 Şubat tarihinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Hamidiye Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre otomobili ile köyde bulunan bir çiftliğe gelen İ.B. isimli şahıs, çiftliğin bahçesinde bulunan farklı cinslerdeki 5 köpeği, aracının bagajına ve arka koltuk kısmına bindirerek kayıplara karıştı. Durumu fark eden çiftlik sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Gölcük İlçe jandarma Komutanlığı, ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan güvenlik kameraları incelemelerinde şahsın kimliği ve kullandığı aracın plakası tespit edildi. Şahsın yakalanması için harekete geçen ekipler tarafından Başiskele'deki evine düzenlenen operasyonda İ.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma komutanlığına götürülen şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Evde yapılan aramada bulunan köpekler ise sahibine teslim edildi.