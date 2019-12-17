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200 Lira ile 1 adet sigara almak istedi, yakayı ele verdi

17.12.2019 | 18:38

Sivas’ta 200 Lira ile 1 adet sigara almak isteyen tırnakçı kadın yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ta meydana gelen olayda iki kadın şahıs, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şeyh Şamil Mahallesinde bulunan bir markete girdi. 200 Lira verip bir paket sigara alan kadın, para üstünü aldıktan sonra sadece 1 adet sigara almak istediğini belirterek paketi iade etti. Bir süre kasada bulunan iş yeri sahibi Özkan Polat'ı oyaladıktan sonra bu kez para üstü olarak verilen paranın yırtık olduğunu söyledi. Tırnakçılık yöntemi ile dolandırılacağını anlayan Polat, kadının elindeki parayı alarak adet şeklinde sigara satışı olmadığını söyledi. Polat, kadının kendine verdiği 200 Lirayı geri vererek, iki kadını iş yerinden dışarı çıkardı. Polat, durumu polis ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa bir süre sonra ise olay yerine gelen polis ekipleri iki kadını gözaltına alındı. Kadın ile Polat arasında yaşananlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polat, daha önce bir şahsın ayağını kullanarak kendisini dolandırdığını için dolandırıcılara karşı temkinli olduğunu söyledi. Polat "Kadın içeri girdi ve bana 200 Lira vererek 1 paket sigara almak istediğini söyledi. Bende sigarasını verdim ve 185 Lira para üstünü geri verdim. Kadın o anda paralar ile uğraştı ve bana sadece 1 adet sigara almak istediğini söyledi. Bende kendisine böyle bir şeyin olmayacağını söyledim. Bu esnada paralar ile oynayarak içinden para almaya çalıştı. Üzerinde bol bir şalvar vardı. Ben buna izin vermeyince tekrar bahane üretti, tekrar paraları saymaya çalıştı. Ben dolandırıcı olduğunu belirterek kadını iş yerimden gönderdim, zorluk çıkarmaya çalıştı. Bu kadınları gezdiren bir taksi var, o taksi ile iş yapıyorlar. Polisi aradım, polis anında geldi ve kadınları gözaltına aldı. Kadınlarının birinin 80, birinin 60 dosyası varmış bu tür olaylardan. Daha öncede bir dolandırıcılık olayı başıma gelmişti. O zamanki şahıs erkekti. Verdiğim parayı yere atmıştı ve 50 lirayı eksik verdiğimi söylemişti. O şahsı da güvenlik kamerası sayesinde tespit edip yakalatmıştık bana da bir ders olmuştu. Başıma gele gele bu işin üstadı oldum diyebilirim "dedi.
Polat, yaklaşık 45 gün önce ayağını kullanarak tırnakçılık yapan bir şahıs tarafından dolandırılmıştı.

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