202 kiloluk obez hastasının dramı! Kendi başına adım bile atamıyor
Zeytinburnun'da yaşayan 64 yaşındaki morbit obez hastası Saniye Darcan 5 yıldır kiloları nedeniyle hiç dışarı çıkamadı. Kilosu 202 kiloya ulaşınca 3. kattaki evine adeta hapsoldu. Doktora dahi gidemeyen Darcan için Sağlık Bakanlığı devreye girdi. 8 kişilik 112 ekibinin zorlukla obez ambulansında taşıdığı obezite hastası tedavi altına alındı.
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