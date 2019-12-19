202 kiloluk obez hastasının dramı! Kendi başına adım bile atamıyor

Zeytinburnun'da yaşayan 64 yaşındaki morbit obez hastası Saniye Darcan 5 yıldır kiloları nedeniyle hiç dışarı çıkamadı. Kilosu 202 kiloya ulaşınca 3. kattaki evine adeta hapsoldu. Doktora dahi gidemeyen Darcan için Sağlık Bakanlığı devreye girdi. 8 kişilik 112 ekibinin zorlukla obez ambulansında taşıdığı obezite hastası tedavi altına alındı.