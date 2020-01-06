2020'de burçları neleri bekliyor? 2020 o burçların altın yılı olacak! İşte 2020'nin aşkta, parada, sağlıkta kazanan burçları...
2020'de burçları aşkta, parada ve sağlıkta neler bekliyor? 2020'nin kazanan burçları hangileri olacak? Zeynep Turan, Günaydın Hafta Sonu programında; 2020'de burçların sağlıkta, işte ve aşkta nelerin beklediğini anlattı. İşte 2020 yılının aşkta, sağlıkta ve parada kazanacak olan şanslı burçları...
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