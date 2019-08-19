230 metreden Kelebekler Vadisi'ne düşen Polonyalı turist öldü

Olay, Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi'nde meydana geldi. Polonya'dan tatil için Faralya Mahallesi'ne gelen Pıotr Mıkolajczyk (48) oğlu Jan Mıkolajczyk ile birlikte Faralya Mahallesi Hisar mevkisindeki patikadan vadiye inmek istedi. Patika yolda bir süre yürüyen oğlu ve Pıotr Mıkolajczyk, dengesini kaybederek yaklaşık 230 yükseklikten vadinin zeminine yuvarlandı.

Babasının düştüğünü gören Jan Mıkolajczyk durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Arazinin sarp oluşu nedeniyle bölgeye Ölüdeniz jandarma Karakol Komutanlığında konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekiplerinin bir süre yaptıkları aramaya rağmen Mıkolajczyk'in yerini tespit edemedi. Bunu üzerine jandarma tarafından drone ile Mıkolajczyk'in yeri tespit edildi.

OLAY YERİNE ULAŞAN EKİPLER YAPTIKLARI İNCELEMEDE MIKOLAJCZYK'İN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ.

Ekipler tarafından Mıkolajczyk'ın cesedi 1 kilometre sedyede taşınarak vadinin plajına çıkarıldı. JAK botuna alınarak Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'na getirilen Mıkolajczyk'ın cesedi, daha sonra Fethiye Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının hastanede yaptığı incelemenin ardından Mıkolajczyk'in cesede otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.