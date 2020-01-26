2,5 yaşındaki Yüsra'nın annesi enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Elazığ'daki depremde yıkılan binanın enkazından kurtarılan 2,5 yaşındaki Yüsra'nın annesi Ayşe Yıldız da 28 saat sonra enkazdan çıkarıldı!
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