Web TV Yaşam 27 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrendi, gül lekesiyle ailesini arıyor

27 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrendi, gül lekesiyle ailesini arıyor

19.12.2019 | 09:48

Antalya'da, 27 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrenen Dilek Yakar (28), gözünün altındaki doğum lekesi ve bebeklik fotoğraflarıyla, gerçek ailesinin peşine düştü. Antalya'da yaşayan evli ve bir çocuk annesi Dilek Yakar, 20 Mart 1991 tarihinde Kepez ilçesindeki özel bir doğum kliniğinde dünyaya geldi. Ancak evlilik dışı dünyaya geldiği için anne- babası tarafından kliniğe terk edildi. İddiaya göre kadın doğum uzmanı Doktor F.Ö. ile aynı klinikte görev yapan ebe tarafından düzenlenen raporla, Zekiye-Arif Yakar çiftine evlatlık verildi. 27 yıl boyunca gerçeği saklayan aile, 1.5 yıl önce ise, Dilek Yakar'ın evlatlık olduğu yönündeki söylentilerin artması üzerine gerçeği kızlarına anlattı. DOĞUMU YAPTIRAN DOKTOR İNTİHAR ETMİŞ Yakar da gerçek ailesinin izini sürmeye başladı. Doğum raporuyla evlatlık verildiği için en kolay yolun Doktor F.Ö. olduğunu düşündü. Ancak doktorun yıllar önce intihar ederek yaşamına son verdiğini öğrendi. Bunun üzerine doktorla birlikte doğum belgesini hazırlayan ebenin peşine düştü. Kaş'ta bir köyde yaşadığını öğrendiği ebenin yanına giden Yakar, 80 yaşındaki kadının alzheimer hastası olması nedeniyle hiçbir şey hatırlamasıyla bir kez daha yıkıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

04:19
27 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrendi, gül lekesiyle ailesini arıyor 19.12.2019 | 09:48
04:21
Düşen plakayı almak isteyen muavin canından oldu 19.12.2019 | 09:45
02:55
Ankara'da kasa yüklü tır refüje çıktı: 1 ölü 19.12.2019 | 09:50
01:09
Samsun’da öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 10 yaralı 19.12.2019 | 10:05
02:46
Silah ve uyuşturucu imal eden dükkana Jandarma baskını 19.12.2019 | 09:46
01:04
Meteoroloji'den gelen sis uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? (19.12.2019) 19.12.2019 | 09:27
02:00:24
Esra Erol (18 Aralık 2019 Çarşamba) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Evli adamla kaçan evli kadına sert tepki... 19.12.2019 | 09:26
00:47
Evi yanan 78 yaşındaki felçli kadın sokakta kaldı 19.12.2019 | 09:12
00:45
Kuruluş Osman 6. bölüm fragmanı yayınlandı! - Osman Bey, ihanetin cezasını veriyor... 19.12.2019 | 09:16
02:08
Uçakta sigara içip tişört yakmaya çalışan kadın tutuklandı! 18.12.2019 | 21:15
01:15
Samsun’da öğrenci servisi devrildi: 2’si ağır, 15 öğrenci yaralı 18.12.2019 | 19:05
03:59
Başkent’te ilk iş gününde kaza geçiren taksicinin kaza anının görüntüleri ortaya çıktı 18.12.2019 | 18:16
03:51
Kuyumcudan kolye çalma anı kamerada 18.12.2019 | 18:16
00:49
Samsun'da öğrenci servisi takla attı: Yaralılar var 18.12.2019 | 18:16
01:10
Turistler Antalya'dan vazgeçemiyor 18.12.2019 | 18:16
00:08
Yola fırlayan geyik faciaya yol açıyordu 18.12.2019 | 18:16
02:32
Samsun'da öğrenci servisi devrildi 2'si ağır, 15 yaralı! 18.12.2019 | 17:42
01:19
Diyarbakır'da yürek ısıtan anlar! Tüm simitlerini satıp yüzünü güldürdüler 18.12.2019 | 16:52
04:19
Yılbaşı öncesi uyuşturucu satıcılarına düzenlenen nefes kesen operasyonlar kamerada! 18.12.2019 | 16:17
01:12
Ankara'da okul inşaatının iskelesi çöktü: 1 ölü, 1 yaralı! 18.12.2019 | 15:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN