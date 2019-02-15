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3 aylık hamile kadın canına kıymak isterken bayıldı

Düzce’nin Uzunmustafa Mahallesi’nde genç bir kadın inşaat halindeki 5 katlı binanın 4. katına çıkarak canına kıymak istedi. İkna çabaları sırasında bayılan kadın, Yunus Ekiplerinin kucağında aşağı indirerek ambulansa taşındı.

Olay akşam saatlerinde Uzunmustafa Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Burcu S. (25) isimli 1 çocuk ve 3 aylık hamile genç kadın iddiaya göre kendisinden boşanmak isteyen eşine kızarak 5 katlı inşaatın 4. katına çıkarak canına kıymak istedi. Etrafta bulunanların haber vermesi ile olay yerine gelen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri genç kadını ikna çalışmalarına başladılar.
İkna çalışmaları sırasında sinir krizi geçiren kadın bir anda bayıldı. Bayılan kadın bir polis memuru kucağında binadan indirip ambulansa konuldu. Kadın Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
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3 aylık hamile kadın canına kıymak isterken bayıldı
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