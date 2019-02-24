3 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı

Olay, öğleden sonra saat 14.00 sıralarında, Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi, Kahan Sokak'ta bulunan bir markette gerçekleşti. İddiaya göre maskeli bir şahıs, silahıyla markete girerek 3 bin lira para çaldı. Silahlı soygunu tek başına gerçekleştiren şahıs, soygun sonrasında hızla olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Market etrafında güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, marketin kepenklerini kapatarak inceleme başlattı. Silahlı soygun sonrasında kaçan şahıs ise emniyet güçleri tarafından aranıyor.