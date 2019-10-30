3 erkek kabinde,kadın kasada yolculuk etti

Soğuktan titreyen kadının hali yürekleri sızlattı. A haber ihbar hattına gelen görüntü Adana-Mersin yolunda kayda geçti. Seyir halindeki arabanın kasasında oturan kadın soğuktan üşümüş, perişan haldeydi. Ancak bu durum yanındaki sürücü ve 2 erkek yolcunun umrunda değildi. Aracı uzun süre takip eden duyarlı bir sürücü polisi gördüğünde durumu izah edip şikayette bulundu.