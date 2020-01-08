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3,5 kilo ağırlığındaki taşın gök taşı olabileceğini belirterek, araştırılmasını istiyor

08.01.2020 | 11:22

Antalya’nın Serik ilçesinde bir genç, dağda odun toplarken bulduğu 3,5 kilo ağırlığında çeşitli renkleri bulunan bir taş buldu. Taşın fotoğrafını çekip internet üzerinden ulaştığı bilim adamlarına gönderen genç, gök taşı olabileceğini iddia ederek incelenmesini istiyor.

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