350 bin liralık sahte parfüm ele geçirildi
İstanbul Polisi, piyasa değeri 350 bin lira olan 768 bin 857 adet kaçak parfüm ele geçirdi. İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri, Arnavutköy’de 10 farklı adrese sahte parfüm operasyonu düzenledi. Eş zamanlı baskın yapılan adreslerde piyasa değeri 350 bin lira olan 768 bin 857 adet kaçak parfüm ve farklı ürünler, çok sayıda dolu ve boş parfüm şişesi, etiket ve aksesuar ele geçirildi. Baskın yapılan adreslerde Serdar K. (31), Mehmet B. (43) ve Alaattin İ. (75) isimli üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı.
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