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4 kişilik aile ölü bulunmuştu... Tedirgin olan bina sakinleri evlerine dönmeye başladı

09.11.2019 | 18:20

Antalya’da 2’si çocuk 4 kişinin cenazelerinin bulunduğu binada, bina sakinleri tedirgin olsa da evlerine dönmeye başladı.

Konyaltı İlçesi Siteler Mahallesi'ndeki 8 katlı bir apartmanın son katındaki dairede Selim Şimşek(36),Sultan Şimşek(38) ve çocukları Ceren(9) ile Ali Çınar'ın(5) cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Olay yeri, AFAD ve Kimyasal Biyolojik Nükleer Tehditler ekibinin incelemesinin ardından cenazeler alınmıştı. AFAD, olay yeri ve Afyonkarahisar'dan gelen özel ekibinin ölçümlerini tamamlamasının ardından binanın çevresi araç ve yaya trafiğine açıldı. Bina içinde de ölçümler yapan ekipler, sağlığa zararlı bir bulguya rastlanmayınca girişe izin verdi. 53 dairenin bulunduğu binada kiracı ve ev sahipleri geri dönmeye başladı. Tedirgin olanlar ise binanın iyice havalandırmasının yapıldıktan sonra giriş yapacağı öğrenildi. Öte yandan Şimşek ailesinin Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerine devam ediliyor.

"BİNADA BİR SIKINTI YOK"
Binanın sahibi olduğu firmanın müdürü Olcay Şahin, binada 35 dairenin olduğunu belirterek, "25 kiracımız var. Kiracılarımız yavaş yavaş geri dönmeye başladı. Emniyet yetkilileri binaya girişe izin verdi. Şuan hayat normal döndü. Yine de bir tedirginlik korku var. Binada ölçümler yapıldı. 3 -4 saat havalandırma yapmamızı istediler. Şuan binada bir sıkıntı yok. "dedi.

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