4 kişinin öldüğü feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Tunceli-Elazığ Karayolu'nda tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen 4 kişinin öldüğü kaza kameraya saniye saniye yansıdı.
Kaza, dün akşam üzeri Tunceli-Elazığ karayolunun 40. kilometresi Akpazar yol ayrımında meydana gelmişti. Alkan Çelik idaresindeki 62 AL 313 plakalı tır ile Ahmet Aydın (30) yönetimindeki 21 AAN 708 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, araç sürücü ile içerisinde bulunan Mahfuz Tektaş (39), Aziz Selçuk (44) ve İbrahim Çelik (24) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan ve tedavisi tamamlanan tır sürücüsü ise bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:34
Stepne boşluğundan yılan, bagaj duvarlarından timsah çıktı 18.10.2019 | 18:19
01:54
4 kişinin öldüğü feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 18.10.2019 | 18:19
00:17
Hırsızları giydikleri terlik ele verdi 18.10.2019 | 18:19
01:14
Tartıştığı kadının başörtüsünü çeken sanığa ceza 18.10.2019 | 18:19
01:16
Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen yabancı uyruklu anne ve kızı kurtarıldı 18.10.2019 | 17:19
01:39
Tartıştığı kadının başörtüsünü çekmişti 3 bin TL para cezasına çarptırıldı 18.10.2019 | 15:50
00:50
16 günlük bebeğin şüpheli ölümüne soruşturma 18.10.2019 | 16:19
05:27
02:23
00:36
01:32
Yazar Nuri Pakdil hayatını kaybetti 18.10.2019 | 14:27
02:17
00:23
Cenaze için İstanbul'dan Çankırı'ya gelen otobüs yan yattı: 34 yaralı 18.10.2019 | 11:25
03:56
Bakırköy Adliyesi'ne baltayla gelen sanığa beraat kararı verildi 18.10.2019 | 10:58
01:45
00:31
İzmir’de 3 metre uzunluğunda köpek balığı karaya vurdu 18.10.2019 | 10:28
00:21
Denizli'de sokak köpeğine sopalı işkence! 18.10.2019 | 10:21
04:38
00:35
Hatay İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama 18.10.2019 | 09:46