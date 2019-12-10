4 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan servis kazasının yeni görüntüsü ortaya çıktı

Küçükçekmece'de meydana gelen ve 4 yaşında ki çocuğun ölümüne neden olan servis minibüsü kazasının hemen ardından çekilen görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, Küçükçekmece İnönü mahallesi Beyazel sokakta dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 yaşında ki Suriye uyruklu Hasan Dako okul dönüşünde evinin önünde servis minibüsünden indi. İddiaya göre servis hostesinin evine bırakmadığı çocuk tek başına evine geçmek istedi. Bu sırada çocuğu fark etmeyen servis şoförü hareket edince talihsiz çocuk servis aracının altında kaldı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğa hemen müdahale etti. Ancak talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.