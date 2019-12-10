4 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan servis kazasının yeni görüntüsü ortaya çıktı
Küçükçekmece'de meydana gelen ve 4 yaşında ki çocuğun ölümüne neden olan servis minibüsü kazasının hemen ardından çekilen görüntüsü ortaya çıktı.Kaza, Küçükçekmece İnönü mahallesi Beyazel sokakta dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 yaşında ki Suriye uyruklu Hasan Dako okul dönüşünde evinin önünde servis minibüsünden indi. İddiaya göre servis hostesinin evine bırakmadığı çocuk tek başına evine geçmek istedi. Bu sırada çocuğu fark etmeyen servis şoförü hareket edince talihsiz çocuk servis aracının altında kaldı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğa hemen müdahale etti. Ancak talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:34
Konya'da 2 katlı ev çöktü! 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti 10.12.2019 | 10:51
01:51
02:12
Zehir tacirlerine Zeus’lu operasyon 10.12.2019 | 10:22
00:19
İngiliz ajanın cesedi böyle bulundu! 10.12.2019 | 10:05
00:50
Ayşe Karaman'ı öldürmekten yargılanan doktor sevgili suçlamaları reddetti 09.12.2019 | 19:15
01:26
Ceren Özdemir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı 09.12.2019 | 18:50
08:21
25 kişinin yaralandığı dehşet anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı 09.12.2019 | 18:22
03:11
Ceren’in katilinin lokanta görüntüleri ortaya çıktı! 09.12.2019 | 18:46
00:31
Yaşı küçük diye alınmadığı bara böyle ateş açtı 09.12.2019 | 18:22
00:38
Tedavi edilen atmaca doğaya salındı 09.12.2019 | 18:22
01:42
Uludağ'da kaybolan dağcılar için drone ile arama yapıldı 09.12.2019 | 18:22
03:07
Ceren’in katilinin ‘zıpkın’ çalma çabaları kamerada 09.12.2019 | 18:22
01:53
01:20
Şırnak şehidi Üstçavuş Esma Çevik'ten geriye kalan son görüntüler 09.12.2019 | 17:22
01:16
Öfkeli baba, kızlarını dövmekle suçladığı kız öğrencileri böyle kovaladı 09.12.2019 | 16:03
00:51
Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi 09.12.2019 | 15:41
02:11
Ceren'in katilinin, cinayet öncesi zıpkın araması kamerada 09.12.2019 | 15:39
01:23
İzmit'te halk otobüsü ile TIR çarpıştı! Dehşet anları kamerada 09.12.2019 | 14:06
00:56
D-100'de korkutan görüntü: Aşırı hız yapan beton mikseri kamerada! 09.12.2019 | 12:32
02:10
Van'da kar; 33 yerleşime ulaşım kapandı 09.12.2019 | 11:15