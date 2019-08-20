5 bin yıllık İbranice el yazması kitap ele geçirildi

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Malatya'nın Darende ilçesi Balaban Mahallesi yakınlarında tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir otomobile operasyon düzenlendi. Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda İbranice yazılı 5 bin yıllık olduğu tahmin edilen ceylan derisine işlenmiş yazı ve hayvan figürlerinin bulunduğu el yazması kitap ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserin piyasa değerinin 5 milyon dolar olduğu belirtilirken, gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.