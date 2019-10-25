5 metrelik duvardan spor için atlamış

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sanat Tarihi birinci sınıf öğrencisi Yusuf Yıldız (23), dün akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle bir sitenin boşluğuna koşarak atladı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten atlayarak yaralanan Yıldız, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu olan Yıldız, neden atladığını anlattı.