5 metrelik duvardan spor için atlamış
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sanat Tarihi birinci sınıf öğrencisi Yusuf Yıldız (23), dün akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle bir sitenin boşluğuna koşarak atladı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten atlayarak yaralanan Yıldız, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu olan Yıldız, neden atladığını anlattı.
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