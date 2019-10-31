5 yaşındaki çocuk gıda zehirlenmesinden öldü
Kayseri ilinin Yeşilhisar ilçesi Kavak Mahallesi’nde yedikleri yemek nedeniyle gıda zehirlenmesi şüphesiyle 6 kişilik aile hastaneye gitti! Aileden 5 yaşındaki Saliha Çakır hayatını kaybetti.
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