Web TV Yaşam 5 yıldır kaçak hayatı yaşayan hırsız yakalandı

5 yıldır kaçak hayatı yaşayan hırsız yakalandı

31.10.2019 | 14:22

5 yıldır aranan ve hırsızlık suçundan onlarca kaydı olan şahıs, Beykoz'da kaldığı evde yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yakalanma anı polis kamerasına yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, 2014 yılından beri firari olan ve hırsızlık suçundan 30 kaydı ve hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Fırat Özden (32) isimli şahısı Beykoz Yenimahalle'de yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakaladı. Polisi fark eden şüphelinin, evin penceresinin önünde bulunan korkulukları kırarak kaçmaya çalıştığı esnada kıskıvrak yakalandığı öğrenildi. Emniyette 30 adet suç kaydı ile hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fırat Özden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın yakalanma anı da saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

03:33
170 kilo ağırlığındaki kadın obeziteden öldü, cemaat tabutu güçlükle taşıdı 31.10.2019 | 14:48
05:48
Ayağına düşen 'aslan balığı' öldürüyordu 31.10.2019 | 14:39
00:50
5 yıldır kaçak hayatı yaşayan hırsız yakalandı 31.10.2019 | 14:22
01:06
5 yaşındaki çocuk gıda zehirlenmesinden öldü 31.10.2019 | 14:19
01:18
Down Sendromlu Aysun'un mutlu günü 31.10.2019 | 14:17
02:14:30
Müge Anlı 31 Ekim 2019 Perşembe canlı yayını tamamı tek parça kesintisiz izle! Şoke eden cinayet itirafı... 31.10.2019 | 13:56
11:58
Müge Anlı canlı yayınında şok cinayet itirafı ''Ağabeyim, babamın öldürdüğünü söyledi!'' (31 Ekim 2019 Perşembe) 31.10.2019 | 13:03
03:48
Soda şişelerini açmaya çalışırken elinde patladı Soda şişelerini açmaya çalışırken elinde patladı 31.10.2019 | 12:17
04:09
İstanbul Esenyurt'ta tahtayla yolda kayan çocuk minibüsün altında kaldı 31.10.2019 | 12:09
04:09
İstanbul Güngören'deki kardeş cinayetine ağırlaştırılmış müebbet istemi 31.10.2019 | 12:03
05:27
PKK/YPG'li teröristlerin tuzakladığı 250 kilo patlayıcı imha edildi! 31.10.2019 | 12:17
04:09
Esenyurt'ta tahtayla yolda kayan çocuk minibüsün altında kaldı 31.10.2019 | 11:34
01:17
Televizyon yangın çıkardı, alevler binayı sardı 31.10.2019 | 11:01
01:44
Lübnan'da gerginlik tırmanıyor! 31.10.2019 | 10:31
26:29
Genç kalmak mümkün mü? Gençlik iksiri besinler hangileri? İşte Dr. Ender Saraç'tan genç kalmanın mucizevi yolları... 31.10.2019 | 10:17
01:17
Pendik'te facianın eşiğinden dönüldü 31.10.2019 | 10:15
04:38
Ankara'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı 31.10.2019 | 09:56
03:09
İstanbul’da “örümcek” hırsız ev sahibine yakalanınca camdan atladı 31.10.2019 | 09:54
01:19
Malatya'da eşini, 2 çocuğunu ve komşusunu av tüfeği ile rehin aldı 31.10.2019 | 09:44
02:58
El freni boşalan otomobilin altında kalmaktan koşarak böyle kurtuldu! 31.10.2019 | 09:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN