58 yaşındaki adam, taciz ettiği kız çocuğunu ve annesini polise şikayet ettiler diye tekme tokat dövdü!

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaya göre olay geçen 8 Haziran günü yaşandı. Aynı sitede yan yana bloklarda yaşayan iki aile birlikte denize gitmeye karar verdi. Silivri halk plajına ulaştıklarında M. C. (58) ile 13 yaşındaki İ. B. denize girdi. B.'nin annesi S. P. ile C.'nin eşi A. C. ise plaj kısmında oturuyordu. Savcılığın soruşturduğu iddiaya konu olay ise bu esnada yaşandı.

"DUYGULARIMI BASTIRAMIYORUM"



İ. B. yaşadıklarını, Çocuk İzleme Merkezi'nde şöyle anlattı: "M. amca bana, 'bedensel olarak gelişmeye başladın. Senin sevgilin var mı? Sana bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama ben senden hoşlanıyorum. Ben de, 'sen ne diyorsun M. amca' diye tepki gösterdim. Daha sonra bana, 'Sana karşı duygularımı artık bastıramıyorum." dedi.

"DENİZE TEKRAR GİR ŞÜPHELENMESİNLER"



İ. B., kendisine yönelik bu sözler sonrası sudan çıktığı esnada C.'nin kendisine "Denize tekrar gir ki kimse bir şey anlamasın" dediğini iddia etti. B., denize girdiği esnada yaşadıklarını annesine anlattı.



Anne, P. önce C.'nin eşi ile konuştu. Daha sonra küçük kız M. C. ile yüzleştirildi. Ancak C., durumu inkar etti. Anne P. kızını da alarak Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Anne P. verdiği ifadede C.'nin, kızına yönelik sözleri nedeni ile şikâyetçi oldu.