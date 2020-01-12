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65 yaşındaki bastonlu dede soğuk havada Sarıkamış şehitleri için yürüdü

12.01.2020 | 18:19

Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında dağcılar ve kayakçılar tarafından Erzurum’da bulunan 3 bin 200 rakımlı Palandöken Dağına yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte en dikkat çeken kişi ise elinde ki bastonla Ejder 3 bin 200 rakıma tırmanan Salih Zorlu oldu.

Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıl dönümü nedeniyle Erzurum'da Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından anma programı düzenlendi. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken Dağında düzenlenen yürüyüşe 23 Dağcı ve 23 Dağ Kayakçısı katıldı. Sporculara Erzurum'un yöresel kıyafetini giyerek gelen 65 yaşında ki Salih Zorlu'da eşlik etti. Yaşına rağmen özel kıyafetleri ve elinde ki bastonuyla yürüyüşü en önde tamamlayan Zorlu, "Unutulmak istenen tarihimizi yaşatmak için yürüyorum" dedi.
Dünyanın en yüksek pistlerinden birini bünyesinde bulunduran Palandöken Dağının zirvesine tırmanan sporcular burada önce Türk Bayrağı açtı ardından İstiklal Marşını okudu.

Tırmanış öncesi açıklamalarda bulunan Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar ise "Sarıkamış şehitlerimizi anmak için bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Palandöken dağının en alt kısmından Ejder 3 bin 200 zirvesine çıkacağız. Ekibimiz de hem dağ kayakçıları hem de normal dağcı ekibimiz olacak. Bugün burada ki herkesle zirveye yapacağımız tırmanışla şehitlerimizi bir kez daha anmış olacağız" dedi.

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