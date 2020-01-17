7 ilden kurtarma ekibi arıyor! Bu görüntüler, Gülistan'ın son görüntüleri olabilir mi?
Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ait olduğu iddia edilen son görüntüler ortaya çıktı. Tunceli'de Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak günü, Pertek karayolunda ilerleyen bir kişi, genç kızın telefon sinyalinin son alındığı Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken, aracının kamerasına yansıdığı iddia edilen görüntüleri savcılığa teslim etti. Görüntülerde, Gülistan olduğu iddia edilen kapüşon takan kızın, viyadükteki bariyerlerin arasında oturduğu görülüyor. Savcılık, görüntülerdeki kişinin Gülistan olup olmadığını belirlemek için inceleme başlattı.
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