8 ilde sahte içki operasyonu: 107 gözaltı
Yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere darbe vuruluyor. İstanbul merkezli 8 ilde 147 ayrı adreste operasyonlar yapıldı. Adreslere yapılan baskınlarda 200 tonun üzerinde sahte içki ele geçirildi.
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