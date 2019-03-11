88 saniyede televizyonları böyle çaldılar

Gaziantep'in Güzelyurt mahallesinde bir iş yerinin önüne gelen araçtan inen 5 kişi, yanlarında getirdikleri kaya parçaları ile bir iş yerinin camını kırdı. 44 saniye içerisinde camı kırarak, içeri girmeyi başaran şahıslar, 44 saniyede ise içerideki televizyonları aldı. Toplam 88 saniye süren hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına da yansıdı. Kameraları inceleyen ekipler ise kısa sürede şahısların kimliklerini belirledi. Yapılan operasyonla gözaltına alınan alınan şahıslardan S.Y ve S.A tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Ele geçirilen televizyonlar ise iş yerine sahibine teslim edildi.