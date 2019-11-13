9 yıl önce kaybolan kadını, kuzeninin öldürdüğü ortaya çıktı

Konya'nın Akşehir ilçesinde 9 yıl önce kaybolan Zehra Özkan'ın (34), teyzesinin oğlu Ramazan Ç.(43) tarafından 14 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden Ramazan Ç.'nin aralarındaki ilişki nedeniyle kuzeni Zehra'nın evlenmek istediğini, kendisinin evli olması nedeniyle bu istediği reddetmesi üzenine çıkan tartışma sonucu bıçaklayıp öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Ramazan Ç., öldürdükten sonra cesede sarılıp, başında ağladığını , sonra da ormanlık alana attığını anlattı. Akşehir'in eskiden belde statüsünde olan Ortaköy Mahallesi'nde anne ve babasıyla yaşayan eşinden boşanmış olan 2 çocuk annesi Zehra Özkan, 2010 yılının Temmuz ayında gezmek için çıktığı eve dönmemesi üzerine ailesi tarafından jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri o dönem Özkan'ın izine rastlayamadı.