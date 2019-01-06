91 yaşındaki adam kar yağarken bile kısa kollu gömlekle geziyor

Büyükorhan ilçesinin Çeribaşı köyünde yaşayan 91 yaşındaki Şerif Mehmet Erdem, bundan 70 yıl önce geçirdiği bir iş kazası sebebiyle kışın bile kısa kollu gömlekle gezmeye başladı. Sıcaktan nefret eden yaşlı adam hiç kazak ve mont giymiyor. Yağan lapa lapa kara rağmen kısa kollu gömlekle sokaklarda dolaşıyor. İhtiyar delikanlının soğuk havada sokaklarda kısa kolluyla gezdiğini gören vatandaşlar ise ona yardım için yanına gittiklerinde, "Üşümediğim için böyle geziyorum" cevabını alınca şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Sıcaktan nefret eden Şerif Mehmet Erdem, evde sobalı odada oturmuyor ve soğuk suyla banyo yapıyor. 91 yaşında ve dinç olan Şerif dede, yaşantısıyla görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.

Sıcaktan nefret ettiğini söyleyen Şerif Mehmet Erdem, "Vücudum ateş gibi yanıyor. Uzun kollu bir giydiğimde sıcaktan kollarımda kızarıklıklar oluşuyor. Benim soğuk havalarda böyle gezdiğimi görenler elbisem olmadığını düşünüp yardım etmek istiyor. Ben neden böyle gezdiğimi söyleyince büyük şaşkınlık yaşıyorlar. Ben sıcak odada oturmam, sıcak suyla yıkanmam. Yatarken sadece üzerime ince bir örtü örterim. Ben üşümüyor, yanıyorum. Beni görenler çıplak adam geliyor diyor" dedi.

Oğlu Mehmet Erdem ise, "Ben 64 yaşındayım. Kendimi bildiğim bileli böyle geziyor. Hep kısa kolluyla geziyor. Hiç üzerine hırka, palto giymez" şeklinde konuştu.