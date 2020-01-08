A101 Aktüel ürünleri 9 Ocak Perşembe günü kataloğu! A101 aktüel ürünlerde şok indirim... Hangi ürünler yer alıyor?
A-101'e 9 Ocak Perşembe günü gelecek olan ürünleri sizler için hazırladık... Yeni haftaya ilişkin A101 aktüel ürünler kataloğu market zincirinin sitesi üzerinden yayınlandı. Bu haftanın fırsatları vatandaşların yüzünü güldürürken her hafta Perşembe günü raflarını yenileyerek yepyeni indirimleri vatandaşların hizmetine sunan market zinciri bu ürünler ile birlikte tüketicileri kendi bünyelerine çekmeyi başarıyor. Bu haftanın A-101 aktüel ürünler kataloğu yine dev indirimlerle dolu! Yeni haftada teknolojik aletlerden yiyecek içeceğe kadar birçok çeşitte indirim mevcut olacak. Peki, A101 aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler yer alıyor?
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