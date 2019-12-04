Abant Tabiat Parkı’nda kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu
Abant Tabiat Parkı’nda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak kanala uçan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Abant Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil için geldiği Abant Tabiat Parkı'ndaki göl çevresinde seyir halinde olan ve ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil kar nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala uçtu.
Takla atan otomobilden yara almadan kurtulan ve araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Kanala uçan otomobil ekiplerin olay yerine istedikleri çekici yardımıyla kurtarıldı.
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