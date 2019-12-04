Web TV Yaşam Abant Tabiat Parkı’nda kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu

Abant Tabiat Parkı’nda kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu

04.12.2019 | 18:32

Abant Tabiat Parkı’nda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak kanala uçan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Abant Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil için geldiği Abant Tabiat Parkı'ndaki göl çevresinde seyir halinde olan ve ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil kar nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala uçtu.

Takla atan otomobilden yara almadan kurtulan ve araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Kanala uçan otomobil ekiplerin olay yerine istedikleri çekici yardımıyla kurtarıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:53
Abant Tabiat Parkı’nda kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu 04.12.2019 | 18:32
01:37
Esenyurt'ta korkutan görüntü...Yeraltı kabloları patladı, vatandaşlar paniğe kapıldı 04.12.2019 | 18:32
01:10
Çaldığı eski model araçla trafiği birbirine katan çocuk saklandığı evde yakalandı 04.12.2019 | 18:32
00:15
Kafası tel örgüye sıkışan köpeği itfaiye kurtardı 04.12.2019 | 18:32
00:14
Ordu'da Ceren Özdemir'i vahşice katleden zanlı Özgür A'nın yakalanma anı görüntüleri ortaya çıktı! Polisi de bıçakla yaraladı 04.12.2019 | 17:27
01:37
Esenyurt'ta korkutan görüntü...Yeraltı kabloları patladı, vatandaşlar paniğe kapıldı 04.12.2019 | 16:43
00:16
20 yaşındaki Ceren Özdemir'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan şahıs kamerada 04.12.2019 | 16:54
01:40
'Ceren Özdemir' cinayetinde katil zanlısı yakalandı! 04.12.2019 | 16:47
05:07
Esra Erol'da şoke eden iddia! 5 aylık hamile Gamze Tolu, komşusu tarafından... 04.12.2019 | 15:53
00:13
Ordu'da katledilen Ceren Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı! 04.12.2019 | 15:41
03:21
İstanbul Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü yolcu minibüsü alev alev yandı 04.12.2019 | 15:25
02:08
E-5'te dehşete düşüren olay 04.12.2019 | 15:25
00:59
Kaçırılıp arabadan atılan genç kız ailesini görünce gözyaşlarını tutamadı 04.12.2019 | 15:00
00:57
İki araç çarpıştı facianın eşiğinden dönüldü 04.12.2019 | 14:36
01:09
Apartmana giren pitbull paniğe neden oldu! 04.12.2019 | 14:34
04:20
Bu taksi insan değil 'çöp' taşıyor 04.12.2019 | 14:32
02:08
E-5'te dehşete düşüren olay 04.12.2019 | 14:28
02:12:16
Müge Anlı'da (4 Aralık 2019 Çarşamba) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Ürperten cinayette iskelet kime ait? 04.12.2019 | 13:58
03:52
Müge Anlı'da ürperten olay! Bahçedeki insan iskeleti kime ait? (4 Aralık 2019 Çarşamba) 04.12.2019 | 12:53
02:36
Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü, yolcu minibüsü alev alev yandı 04.12.2019 | 12:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN