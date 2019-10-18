ABD Başkanı Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye teşekkürü!
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında sağlanan mutabakat sonrası son dakika haberleri de peş peşe geliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusunda Türkiye ile anlaşmaya varılmasını; "Bugün, Orta Doğu'da muazzam bir gün. Alışılmışın dışındaydı ama daha önce kimsenin yıllar yılı yapamadığı bir şeyi yaptık." dedi. Teksas'ta katıldığı bir etkinlikte konuşan Donald Trump dikkat çekici ifadelerde bulundu.
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