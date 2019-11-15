ABD'de okulda silahlı saldırı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 ölü var.
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