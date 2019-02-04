ABD'de uçak evin üzerine düştü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Anaheim kentinde Cessna 414A tipi bir uçak yerleşim alanındaki iki evin üzerine düştü. Olayda 5 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Orange County İtfaiye Merkezinden yapılan açıklamada, uçağın iki evin üzerine düşmesiyle çıkan yangına müdahale edildiğini, güvenlik gerekçesiyle çevredeki evlerin de tahliye edildiğini kaydedildi. Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Cessna 414A tipi küçük bir uçağın Fullerton Havaalanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle düştüğü belirtildi.

Yetkililer, FAA ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulunca soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.