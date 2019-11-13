Aç kalan ayı akaryakıt istasyonuna indi... O anlar kamerada

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde aç kalan ayı, akaryakıt istasyonuna indi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen ayı, çalışanları görünce hızla kaçtı.

Olay dün akşam saatlerinde Azdavay ilçesi Pınarbaşı yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı yolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonu çalışanları akşam saatlerinde dinlendikleri sırada ormanlık alandan inen bir ayının istasyona indiğini gördü. Uzun süre istasyon içinde dolaşan ayı, istasyon binası içindeki işçileri görünce hızla kaçarak gözden kayboldu.

Ayının istasyona gelme anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde istasyona gelen ayı, bir süre gezindikten sonra iş yeri içindeki çalışanları görünce hızla kaçarak gözden kayboluyor.