Acemi hırsızlar, araçları çamura saplanınca köylüden yardım istedi

Olay Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesine bağlı Celaliye Köyünde meydana geldi. İddiaya göre demir hırsızlığına karışan 2 şahıs çaldıkları demirleri minibüse yükleyip olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Minibüsün çamura saplanmasıyla kaçmaya çalışan şüpheli şahıslar bunun üzerine aracın içini boşaltıp çamura saplanan minibüsü çıkarmaya çalıştılar. Bunun üzerine başarılı olmayan şahıslar çaldıkları demirleri köye sakladı.

KÖYLÜLERDEN YARDIM İSTEDİLER

Şüpheli şahıslar bu seferde köyde bulunan bir araçla kaçmaya çalıştı. Bindikleri traktörü de çalıştıramayan şüpheliler, köyde bulunan kahvehaneye gidip köy sakinlerinden çamurda saplanan minibüsü çıkarmak için yardım istedi. Kahvehanede bulunan vatandaşların şüphelenmesi üzerine jandarma ekiplerine haber verildi. Şikayettin yapılması yla köyden uzaklaşmak isteyen şüpheliler çamurda saplı minibüsle kaçmaya çalışsalar da başarılı olamadılar.

JANDARMA HER İKİ ŞAHSI YAKALADI

İhbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan araştırmada teleskop demirlerin U.D. ve B.D. tarafından çalındığı sırada her iki şahıs olay yerinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Minibüs sigortasız ve muayenesiz çıktı

Öte yandan yakalanan aracın sigorta ve muayenesi olmadığı gerekçesiyle aracın sahibine idari yaptırım uygulandı.