Adalar'da ruam sessizliği!
Adalar'da atlı faytonların 3 ay boyunca durdurulması sonrası Büyükada sokaklarında sessizlik hakim. Bazı otellerde rezervasyonlarını iptal edenlerin olduğu ifade edilirken, esnaf da satışlarının düştüğünü belirtiyor.
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