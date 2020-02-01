Adana korkunç olay! Yol ortasında parçalanmış kadın cesedi bulundu | Video
Alınan bilgiye göre vatandaşlar yerde ceset parçaları görmesi ile ekiplere haber verdi. Karayolunda akan trafik nedeniyle bir kadına ait olduğu belirlenen cesedin parçalarının üzerinden araçlar geçerken Polis ekipleri cesedin 32 yaşında Mehtap Ateş'e ait olduğunu belirledi. Yaşanan korkunç olay ile ilgili incelemelerde bulunulurken parçalanmış haldeki Mehtap Ateş'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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