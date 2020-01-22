Adana merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu 22 gözaltı kararı

Adana merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PYD) yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Aralarında eski polislerin de olduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı bulunan operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli yakalandı.