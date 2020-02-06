Adana park halindeki otomobil kundaklandı | Video
Adana'da park halindeki otomobil, kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından kundaklandı. Bugün saat 03.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi Aksantaş TOKİ otoparkında Esra Ü.'ye ait 01 DFE 06 plakalı otomobilin yandığını görenler vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, alevler otomobili sarmadan söndürdü. Araçta inceleme yapan ekipler, otomobilin sağ çamurluğu ve bagaj kapağı üzerine benzin dökülerek yakıldığını tespit etti. Ayrıca ekipler, otomobilin yaklaşık 10 metre uzağında içi benzin kokan bir pet şişe buldu. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
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