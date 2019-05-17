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Adana'da 2 kişinin öldüğü cinayet gibi motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da iki kişinin hayatını kaybettiği motosiklet kazası güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Yüreğir ilçesi D-400 Karayolu Asri Mezarlığı kavşağında 14 Mayıs günü meydana geldi. M.B. yönetimindeki hafif ticari araç D-400 karayolu kenarında kaldırımdan yola inip karşıya geçmek istedi. Bu sırada Ömer Kaya (30) ve Nurullah Kaya'nın (25) bulunduğu 01 LJ 166 plakalı motosiklet D-400 karayolundan Ceyhan istikametine doğru yola çıktı. Motosiklet Asri Mezarlık kavşağına geldiği sırada hafif ticari araca çarpmamak için manevra yapınca araca hafif şekilde vurup önce kaldırıma daha sonrada yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya uçan motosiklette bulunan iki şahıs da metrelerce yükseğe uçup yere düştü. Düşmenin etkisiyle iki şahıs da ağır yaralandı. Bu anlar ise Asri Mezarlığın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.


Yaralılar hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan sürücü M.B. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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Adana'da 2 kişinin öldüğü cinayet gibi motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı
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