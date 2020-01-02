Web TV Yaşam Adana'da avukatlık bürosunda; avukat cübbeli çıplak müstehcen kadın görüntüleri skandalı!

Adana'da avukatlık bürosunda; avukat cübbeli çıplak müstehcen kadın görüntüleri skandalı!

02.01.2020 | 13:29

Adana'da avukatlık bürosunda; erkek çalışanın çıplak kadınlara avukatlık cübbesi giydirerek çektiği görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaşması tepki çekti! Avukatlık bürosu çalışanının çıplak kadınları, avukatlık cübbesi giydirerek görüntülediği ve müstehcen uygunsuz görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından avukatlık bürosu açıklama yaptı. Avukatlık bürosu; müstehcen görüntüler çeken çalışma arkadaşları ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Adana'da bir avukatın yanında çalışan erkek katibin, kadın arkadaşına cübbe giydirip, çektirdiği müstehcen fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması tepki çekti. Adana Barosu'nun başlattığı inceleme sonucu kimliği belirlenen avukat katibinin işine son verildiği bildirildi.


Kentte bir avukatlık bürosunda çalışan erkek katip, iddiaya göre kadın arkadaşına cübbe giydirip, verdirdiği uygunsuz pozları fotoğraflayıp, arkadaşlarıyla paylaştı. Yine iddiaya göre, arkadaşları da fotoğrafı, sahte sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.


Kolunda 'Adana' yazan cübbenin yer aldığı fotoğrafın yayılmasının ardından, Adana Barosu Başkanı Veli Küçük harekete geçti. Baro, 'mesleğin onuruna saldırı' şikayetiyle mahkemeye başvurdu. Fotoğrafların yayınlandığı hesap ve paylaşıldığı sosyal medya hesaplarına erişim engelli getirildi. Katibin işine de son verildi.


Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, yapılanın meslek mensuplarının itibarını zedeleyen bir davranış olduğunu belirterek, "Fotoğrafın sosyal medyada kullanılması meslektaşlarımızı rahatsız etti. Kim olduğunu tespit ettik. Avukat arkadaş, katibin işine son verdi" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:52
Fatih’te bir kişi kaldırımda donarak öldü 02.01.2020 | 12:37
02:12:25
Müge Anlı (02 Ocak 2020 Perşembe) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Yine Müge Anlı'nın dediği gibi çıktı... 02.01.2020 | 14:03
00:52
Adana'da avukatlık bürosunda; avukat cübbeli çıplak müstehcen kadın görüntüleri skandalı! 02.01.2020 | 13:29
04:10
Cani koca misafirin yanında oturmadı diye eşini kaynar su ile haşlandı 02.01.2020 | 12:29
00:52
Hukukçu cübbeli müstehcen poz, tepki çekti 02.01.2020 | 12:33
00:29
Adliyeye sevk edilen uyuşturucu şüphelisi 'Yüzümü açmayın' diye bağırdı 02.01.2020 | 12:25
04:03
İzmir'de kanlı pusu! 02.01.2020 | 11:32
01:27
Adana'da hastane basan şehir teröristleri 8 kişiyi yaraladı! 02.01.2020 | 11:29
05:01
Kurduğu kütüphaneyi 'çocuklar üşümesin' diye her gün ısıtıyor 02.01.2020 | 11:18
00:27
Tasması asansöre takılan köpeğin can çekiştiği anlarda gelen müthiş müdahale kamerada! 02.01.2020 | 10:58
05:38
İstanbul Beşiktaş'ta kırmızı ışıkta geçen kadın servis minibüsünün altında kalarak can verdi! 02.01.2020 | 10:21
01:12
İstanbul'da kadını yerde sürükleyip telefonunu çalan kapkaççının kaçma anı kamerada! 02.01.2020 | 09:59
04:04
İstanbul Tuzla'daki kaçak döküm dehşeti kamerada! 02.01.2020 | 09:48
06:09
İzmir’de dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Silahlı pusuda, olay yerinden geçen 2 kişi vurularak hayatını kaybetti... 02.01.2020 | 09:27
00:56
Alkol komasına giren diş hekimi öldü 02.01.2020 | 09:34
03:50
BİM marketleri 3 Ocak 2020 Cuma aktüel ürünleri sesli tanıtımı! 02.01.2020 | 09:33
00:43
Erzincan'da yolcu otobüsü karla mücadele aracına çarptı 17 yaralı 02.01.2020 | 09:27
01:03
Meteoroloji’den gelen hava durumu ve kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? (02.01.2020) 02.01.2020 | 09:26
01:03
Meteoroloji'den hava durumu kar yağışı uyarısı! (02 Ocak 2019 Perşembe) Meteoroloji, kar ve fırtına için saat verdi... 02.01.2020 | 09:22
02:02:06
Esra Erol (01 Ocak 2020 Çarşamba) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Karısını arayan çaresiz koca canlı yayında... 02.01.2020 | 08:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN