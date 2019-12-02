Web TV Yaşam Adana'da dehşet! Uyuşturucu parası vermeyen annesini başına odunla vurarak katletti...

Adana'da dehşet! Uyuşturucu parası vermeyen annesini başına odunla vurarak katletti...

02.12.2019 | 11:18

Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Erol G.'nin (33), uyuşturucu parası vermediği için tartıştığı annesi Durdu G.'yi (54) başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü ileri sürüldü. Durdu G.'nin kızları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Olay, merkez Yüreğir ilçesindeki Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde yer alan 3810 Sokak'taki evde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Erol G., önceki gün uyuşturucu parası yüzünden annesi Durdu G. ile tartıştıktan sonra evin camlarını kırdı. Tartışmanın üzerine Durdu G.'nin büyük oğlu, annesini kendi evine götürdü. Durdu G., Erol G.'nin sakinleştiğini düşünerek dün evine döndü. Erol G., yine annesinden uyuşturucu parası istedi ancak olumsuz yanıt alınca kavga çıkardı. Sesleri duyan komşuların araya girmesiyle tartışma son buldu.


Akşam saatlerinde Erol G., diş ağrısı nedeniyle rahatsızlanınca Durdu G., ambulans çağırdı. Eve gelen sağlık ekipleri Erol G.'nin yüksek dozda ağrı kesici aldığı için rahatsızlandığını belirleyerek, onu hastaneye götürdü. Tedavi edildikten sonra gece saatlerinde eve gelen Erol G., annesiyle uyuşturucu parası yüzünden yeniden kavga etti. Komşuların müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.


BAŞINA SERT CİSİMLE VURMUŞ
Bugün sabah saatlerinde ise Erol G., Karslılar Mahallesi'ndeki ablasının evine giderek para istedi. Kardeşinin şüpheli hareketleri üzerine ablası, ismi açıklanmayan diğer kardeşini arayarak annesinin evine gitmesini istedi. Eve giden kardeşi, annesi Durdu G.'nin kanlar içinde yatakta yattığını gördü. İsmi açıklanmayan kardeş, durumu sağlık ve polise haber verdi. Kardeşleri, Erol G.'yi Cumhuriyet Polis Merkezi'ne teslim etti. Evde çalışma yapan polis ekipleri, Durdu G.'nin başına sert cisimle defalarca vurularak öldürüldüğünü belirledi.


SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER
Erol G., ifadesi alınmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürülürken, Durdu G.'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Durdu G.'nin kızları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Mahalle sakinleri de daha önce Erol B.'nin uyuşturucu parası yüzünden defalarca annesiyle kavga ettiği, komşularının da mallarına zarar verdiğini söyledi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:01
Adana'da dehşet! Uyuşturucu parası vermeyen annesini başına odunla vurarak katletti... 02.12.2019 | 11:18
02:43
İstanbul Pendik’te anne ve kızının beraber hırsızlık yaptıkları anlar kamerada 02.12.2019 | 10:24
03:46
Eşine "Elveda Ayşem" mesajı gönderip 10. kattan atladı 02.12.2019 | 10:24
02:16
Edirne’de kadınlara kimyasal maddeyle saldıran şahıs dehşet saçtı 02.12.2019 | 10:23
00:39
Merve Özbey bir yıldır beraber olduğu sevgilisi Kenan Koçak'la nişanlandı 02.12.2019 | 10:18
01:06
İzmir'da kiracı, ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü 02.12.2019 | 10:08
00:48
Otomobilin altında kalan kadını sürükleyerek öldüren sürücü, kayıplara karıştı 02.12.2019 | 09:40
01:26
Uyuşturucu bağımlısı, annesini odunla uykuda öldürmüş 01.12.2019 | 18:07
03:34
Barış Pınarı Harekatı sırasında traktörü ve evini bağışlayan Mustafa Dede hayatını kaybetti 01.12.2019 | 18:07
01:41
Trabzon'da 8 katlı binada çıkan yangında korku dolu dakikalar 01.12.2019 | 18:07
01:05
Sandallarının alabora olması sonucu göle düşen gencin cesedine ulaşıldı 01.12.2019 | 18:07
00:12
Yaşlı adamın emekli maaşını çalan şahıs yakalandı 01.12.2019 | 17:04
00:44
Türkiye'nin en uzun köprüsünde çalışan vinç devrildi 01.12.2019 | 15:39
01:49
Alkollü kadın Taksim’i birbirine kattı 01.12.2019 | 15:10
00:24
Büyükada'nın bisiklet hırsızı çalıntı bisikletlerle yakalandı 01.12.2019 | 14:30
00:55
Eşini elinden alan arkadaşını öldürdü 01.12.2019 | 11:52
02:07
Adana'da evlat vahşeti 01.12.2019 | 11:51
04:47
Kahramanmaraş'ta bir bardak suyla başlayan dostluk gülümsetti 01.12.2019 | 11:49
02:47
Şişli'de cip ve otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: 1 ağır yaralı 01.12.2019 | 10:34
00:54
Kars'ta korkutan deprem 01.12.2019 | 10:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN