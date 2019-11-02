Web TV Yaşam Adana'da kafası bidona sıkışan köpeği yoldan geçen imamlar kurtardı

Adana'da kafası bidona sıkışan köpeği yoldan geçen imamlar kurtardı

02.11.2019 | 15:37

Adana’da kafasına bidon sıkışmış köpeği yoldan geçen imamlar, plastik bidonu keserek kurtardı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde otomobille seyir halindeki imamlar, yolda kafasına bidon sıkışmış şekilde ilerleyen köpeği gördü. Yardıma koşan imamlar köpeği yakalayarak kafasındaki bidonu bıçakla kesti. Kurtulan köpeğe su ve yemek verildi.


Köpeği kurtararak su ve yemek ihtiyacını karşılayan Akçatekir Mahallesi Eser Mutlu Camii imamı, "İmam arkadaşlar ile müftülüğe giderken yolun kenarında bir köpek gördük. Köpek çırpınıyordu. Kafasına yoğurt kabı sıkışmış. 3-4 gün öncesinden sıkışmış ama arkadaşlar yakalayamamış. Hayvan 1 haftadır bu şekilde ve aç. Bizde bunu görünce hemen yakaladık. Elimize bıçak aldık. Kabı kestik. Sonrasında köpeğin su ihtiyacını yemek ihtiyacını karşıladık. Herkes bizim gibi davranarak hayvanlara karşı duyarlı olmalı" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

03:14
Mersin kıyıya vuran zehirli ve kesici dişleri çok tehlikeli olan balon balıklarını yiyen kediler telef oldu! 02.11.2019 | 15:49
01:32
Adana'da kafası bidona sıkışan köpeği yoldan geçen imamlar kurtardı 02.11.2019 | 15:37
03:59
Yeşilçam Sineması'nın usta ismi Ahmet Mekin "İşsizlik beni Türkiye'nin en önemli jönlerinden biri yaptı" 02.11.2019 | 15:22
01:20
Türkiye'nin Maldivleri olarak ünlenen Salda Gölü'nün korunmasına yönelik önlemler sonuç vermeye başladı 02.11.2019 | 14:59
04:53
İstanbul Esenyurt'ta siteyi savaş alanına çeviren günlük ev kiralama kavgası kamerada! 02.11.2019 | 14:17
10:27
THY'nin Skylife Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu 02.11.2019 | 14:06
03:23
Meteoroloji'nin kar yağışı uyarısı gerçekleşti! (2 Kasım 2019 Cumartesi) İşte mevsimin ilk kar yağışı ile beyaz bürünen illerimiz... 02.11.2019 | 11:39
01:28
Van’da narkotik köpeğinden büyük başarı... Kamyonetin gizli bölmelerinde 85 kilo eroin ele geçirildi! 02.11.2019 | 11:02
05:32
Konya'da vahşet... Boğazını kestikleri arkadaşlarını yakamayınca su kuyusuna attılar! 02.11.2019 | 10:50
01:59
İstanbul İstiklal Caddesi’nde feci ölüm! 02.11.2019 | 10:43
01:46
Ardahan'da mevsimin ilk kar yağışı başladı! (2 Kasım 2019 Cumartesi) 02.11.2019 | 10:25
08:32
Türkiye'nin ilk milli ilacı, dünyanın yarasını saracak 02.11.2019 | 10:01
00:37
Halk otobüsünde iğrenç olay! Sapığın üniversiteli genç kızı taciz ettiği anlara ait görüntüleri ortaya çıktı! 02.11.2019 | 08:27
06:53
"İntiharcı şovmen" yine intihara kalkıştı, izlemeye çalışan 2 sürücü kaza yaptı 01.11.2019 | 18:15
00:37
Tacizden aranıyordu, 12 gün sonra durakta yakalandı 01.11.2019 | 18:30
01:49
Yol kenarında yaralı tilki bulundu 01.11.2019 | 18:15
02:00
Posof'ta yüksek kesimler beyaza büründü 01.11.2019 | 18:15
05:05
Trabzon'da sağanak sonrası heyelan 01.11.2019 | 17:29
00:29
Kamışlı'daki terör örgütüne ait paçavralar değişti 01.11.2019 | 17:24
01:11
Ankara'da servis aracı devrildi 30 yaralı 01.11.2019 | 17:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN