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Adana'da kamyonetinin altında 200 metre sürüklediği kadını öldüren sürücü kaçtı!

Adana’da karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına önce bir otomobil çarptı ardından kamyonet altına alarak ezdi. Kadın olay yerinde ölürken kamyonet hızla kaçtı.

Kaza, Seyhan İlçesi D-400 karayolu Merkez Camii yanında meydana geldi. Edinilen bilgiyegöre, Ali Seydi A. kullandığı 33 D 8096 plakalı otomobil ile karayolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın kamyonetin altında 200 metre sürüklendi. Kamyonet ise olay yerinden hızla kaçtı. Vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi. Polis ölen kadının çantasında inceleme yaparken kimlik bulamadı. Ölen kadının cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ali Seydi A. ise gözaltına alınarak Erdoğan Çıtak Yarbaşı Polis Merkezine götürüldü. Polis kaçan kamyoneti arama çalışması başlattı.
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Adana'da kamyonetinin altında 200 metre sürüklediği kadını öldüren sürücü kaçtı!
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