Adana'da şafak vakti FETÖ operasyonu 16 gözaltı kararı

Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yürütülen operasyonda aralarında polis ile aktif görev yapan kadın doktorun da bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti düzenlenen operasyonla bazı şüpheliler gözaltına alındı.