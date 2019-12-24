Adana’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Adana’da gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar sular altına kaldı. Kent genelinde gece boyunca devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintileri dolayısıyla araçlar ilerlemekte güçlük çekerken bazı otomobil ile okul ve işçi servisleri yolda kaldı. Kentin bir çok ana caddesi ve ara sokaklar sular altında kaldı.
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