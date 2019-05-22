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Adana'da sahur vakti 2 otomobili yakmak istediler

Adana'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, üzerine benzin döktükleri iki otomobili ateşe verdi. Sahura kalkan araç sahiplerinden biri, durumu fark edip, alevler otomobilleri sarmadan yakınlarıyla birlikte müdahale ederek söndürdü.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi 84113 Sokak'ta meydana geldi. Sahura kalkan Şahin Eren, balkona çıktığında evinin önüne park ettiği otomobiliyle komşunun otomobilinin alev aldığını fark etti. Eren ve yakınları, kovalarla otomobillerin kaput kısmındaki alevlere su dökerek yangını büyümeden söndürdü. Otomobillerde küçük çaplı zarar meydana geldi.


İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, otomobillerin üzerine benzin dökülerek ateşe verildiğini belirledi. Bölgede ise içi benzin kokan bir pet şişe bulundu.

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Adana'da sahur vakti 2 otomobili yakmak istediler
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