Adana'da yaya geçidi kavgası kamerada!

Olay, merkez Seyhan ilçesindeki Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Adana'nın en işlek kavşaklarından biri olan Dörtyol Kavşağı'ndaki, yaya geçidinde yeşil ışıkta geçmeye çalışırken durmayan sürücü arasında tartışma çıktı. Sinirlerin gerilmesiyle otomobilin sürücüyle yaya arasında çıkan kavgayı çevredeki vatandaşlar ile trafik polisi önledi.



Kısa süre sonra iki taraf da olay yerinden ayrılırken, trafikte yaşanan gergin anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yaşanan bu tartışma, vatandaşların geçiş üstünlüğünün vurgulanması amacıyla hayata geçirilen 'Yaya öncelikli trafik' uygulamasını akıllara getirdi.

Uygulamanın yürürlüğe girmesine rağmen sürücülerin halen yeşil ışıkta bile yayalara yol vermemesi tepkiye neden oldu. Vatandaşlar, yayaların geçiş üstünlüğünün sağlanması için daha etkili tedbirler alınması gerektiğini belirtti.



Yaşanan tartışmayı anlatan Ahmet Yılmaz, yayalara yeşil ışık yanmasına rağmen sürücülerin yol vermeyerek geçmeye çalıştığını ve kazalara davetiye çıkardıklarını belirterek, "Bu kavşakta sürekli kavga çıkıyor. Yayalara yeşil ışık yanıyor ancak sürücüler yol vermeyerek geçmeye çalışıyor. Haliyle sürekli tartışmalar yaşanıyor. Artık buraya bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Dün de iki sürücü yol verme tartışması yüzünden birbirine laf attı. Daha sonra olay büyüdü. Yaya öncelikli trafik uygulaması başladı ancak sürücüler buna uymuyor. Bu konuda hassasiyet bekliyoruz" diye konuştu.