Adıyaman’da fırtına minareyi devirdi | Video
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde şiddetli fırtına ve kar bir minarenin caminin üzerine devrilmesine neden oldu.
Olay, Adıyaman'ın Sincik ilçesi Arıkonak köyünde meydana geldi. Dün gece itibariyle etkili olan fırtına ve hava sıcaklığının eksi 13 dereceye düştüğü Sincik ilçesi Arıkonak Köyü Cami'nin 2 minaresinden birisi yıkıldı.
Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı ve ulaşımın sağlanamadığı Arıkonak Köyü Caminin yeni yapılan taş minaresi sağlam kalırken, önceden yapılan demir minare caminin üzerine düştü.
Arıkonak köyü Muhtarı Mehmet Işık, caminin üzerindeki minarenin vinç yardımı ile kaldırılması gerektiğini, ancak yolun kapalı olmasından dolayı bunun gerçekleştirilemediğini söyledi.
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