AFAD ekipleri enkazda zamanla yarıştı... 13 yaşındaki Emir'in kurtarılma anlarına dair yeni görüntüler ortaya çıktı
Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremde enkaz altında kalan depremzedeleri kurtarmak için gelen ekipler enkaz altında tek bir kişi kalmayana dek çalıştılar. AFAD ekiplerinin adeta zamanla yarıştığı, 13 yaşındaki Emir'in kurtarılma anlarına dair yeni görüntüler ortaya çıktı
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