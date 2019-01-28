Ağabeyine yardım etmek için sattığı otomobilin parasını çaldırdı

Merkez Seyhan ilçesindeki Metal Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda, ağabeyine borç vermek için otomobilini satan Erhan Çetiner, içerisinde 48 bin 500 TL bulunan çantayı iş yerinin önündeki aracında bıraktı. Daha sonra babasını telefonla arayan Çetiner, "Ağabeyimi arayıp hesap numarası isteyelim hemen yatıralım" dedi. Çetiner'in bir anlık dalgınlığından yararlanan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler otomobilin yanına gelerek camı kırıp, içerideki parayı alıp olay yerinden hızla kaçtı. Çetiner, yaklaşık 5 dakika sonra otomobilin camının kırık olduğunu, paranın çalındığını fark etti. Çetiner'in polise haber vermesi üzerine bölgeye olay yeri inceleme ekipleri geldi. Olay yeri inceleme ekipleri hırsızlık olayının gerçekleştiği otomobilde inceleme yaparken, Çetiner ise gözyaşlarını tutamadı.

Baba Ayhan Çetiner ise, "Oğlum parayı bankadan çekip geldi. Bankadan çıkarken takip etmişler. İş yeri önündeki otomobilin içerisine parayı koyalım hemen havale edelim dedi. İçeri girdik 5-6 dakika içinde geri döndüğümüzde camın patladığını 48 bin 500 TL'nin olmadığını gördük" ifadelerini kullandı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızları bulmak için çalışma başlattı.